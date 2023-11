VIDEO: श्रीलंका के कप्तान ने नहीं दी Virat Kohli को 49वें वनडे शतक की बधाई, बोले...

नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में विराट कोहली (Virat Kohli) एक्सप्रेस अपने चिर-परिचित अंदाज में दौड़ रही है और इस टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरा शतक जड़ दिया है. इसी के साथ कोहली का वनडे फॉर्मेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के 49 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस बीच श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विराट को इस उपलब्धि के लिए बधाई देने से इनकार कर दिया.

विराट कोहली के इस शतक से पूरी क्रिकेट बिरादरी गदगद है और उन्हें दुनिया भर से इस कारनामे के लिए बधाई मिल रही है. विराट ने यह खास उपलब्धि अपने 35वें जन्मदिन के दिन अपने नाम की. विराट को बधाई देने के लिए पाकिस्तानी भी पीछे नहीं रहे और वसीम अकरम, शोएब मलिक, मिस्बाह उल हक, शोएब अख्तर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी.

Journalist ” Virat Just scored his 49th ODI ton. Do you like to congratulate him?”

Kusak Mendis” Why I would congratulate him”😭😭😭#INDvSA #INDvsSA #SAvIND #ViratKohli #CWC2023 pic.twitter.com/DAqh2oeO5e

— Out Of Context Cricket PK (@GemsOfCrickett) November 5, 2023