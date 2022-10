रविवार को आईसीसी टी20 विश्व कप में विराट कोहली (Virat Kohli) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल करने के बाद महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खुशी से झूम उठे. आईसीसी कमेंट्री टीम में हिस्सा लेने वाले 73 साल गावस्कर, इरफान पठान और क्रिस श्रीकांत की पसंद के साथ बाउंड्री के पास खड़े थे, और जैसे ही आर अश्विन ने विजयी रन बनाए, गावस्कर खुशी से झूम उठे.Also Read - LIVE BAN vs NED, T20 World Cup 2022 Match Score: नीदरलैंड्स ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला किया

इरफान ने ट्विटर पर वीडियो साझा किया और इसे कैप्शन दिया, "एमसीजी में यहां क्या दृश्य हैं. यहां तक कि महान सुनील गावस्कर भी खुद को खुशी मनाने से रोक नहीं पाए. विराट, आप इंडिया के असली किंग हो."

The celebration by Sunil Gavaskar is gold. pic.twitter.com/5RkFtEJ1nx

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2022