तबरेज शम्सी ने केशव महाराज को दी सलाह- बॉल ऑफ द सेंचुरी की करनी होगी प्रैक्टिस

नई दिल्ली. कुवैत में खेली जा रही विलेज क्रिकेट में एक स्पिन गेंदबाज ने फ्लाइट और स्पिन का ऐसा शानदार मिश्रण किया कि हर कोई देखने वाला चौंक गया. बहुत ही ज्यादा फ्लाइट और फिर ऑफ स्पिन पर बल्लेबाज बोल्ड हो गया. इस बॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. जैसे ही यह वीडियो साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) ने देखा तो वह भी हैरान रह गए. उन्होंने अब इस गेंद को अपना नया टारगेट बना लिया है और साथ ही उन्होंने अपने स्पिन जोड़ीदार केशव महाराज (Keshav Maharaj) को सलाह दी कि वह भी अब ऐसी ही गेंद फेंकने की प्रैक्टिस शुरू कर दें.

शम्सी ने इस गजब की स्पिन वाले वीडियो पर कॉमेंट करते हुए केशव महाराज को टैग किया और लिखा, ‘हमें इस गेंद पर काम करना होगा.’ इसके साथ ही उन्होंने अपने इस कॉमेंट पर लाफ्टर और स्टाइलिश चश्मा पहने हुए इमोजी का भी इस्तेमाल किया है.

We’ve gotta work on this ball next @keshavmaharaj16 😎😅 https://t.co/GiUcorbg3l

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) February 11, 2024