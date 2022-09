ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मार्श कप (Marsh Cup) के तीसरे मैच के दौरान अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड (Bruce Oxenford) चोटिल हो गए जब उनके घुटने पर गेंद आकर लगी. घटना सोमवार को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान हुई. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस घटना का वीडियो भी पोस्ट किया गया.Also Read - टी20 अंतरराष्ट्रीय में नए ‘सिक्सर किंग’ बने रोहित शर्मा; मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

वीडियो में, ऑक्सनफोर्ड को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अंपायरिंग करते हुए देखा जा सकता है जब बल्लेबाज के शॉट लगाने पर गेंद सीधा उनके घुटने पर जा लगी. जिसके बाद तीसरे अंपायर डोनोवन कोच को उनकी जगह लेनी पड़ी.

Wishing umpire Bruce Oxenford a speedy recovery.

He’s been replaced by third umpire Donovan Koch after this nasty blow on the knee #MarshCup #QLDvSA pic.twitter.com/Orkvvl2ogo

