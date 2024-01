AUS vs WI- मैच हारा वेस्टइंडीज लेकिन शेमार जोसेफ ने दिखाया खौफ, बाउंसर से उस्मान ख्वाजा का निकाला खून

एडिलेड. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई वेस्टइंडीज की टीम अपना पहला टेस्ट मैच हार गई है. उसने सिर्फ सवा दो दिन में यह मैच 10 विकेट से गंवा दिया. लेकिन इस मैच से अपना डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ (Shamar Joseph) ने अपनी धाक जमाई है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 5 विकेट झटककर कंगारू टीम को 283 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई, जबकि दूसरी पारी में जब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 26 रनों का पीछा कर रही थी, तो अपनी एक बाउंसर से उस्मान ख्वाजा को खूनमखान कर दिया.

शेमार जोसेफ ने अपनी इस खूनी बाउंसर से वेस्टइंडीज के पुराने दौर की याद दिला दी. विंडीज की टीम जब अपने सुनहरे दिनों में थी तब माइकल होल्डिंग, मेल्कम मार्श, जोएल गार्नर और एंडी रॉबर्ट्स की चौकड़ी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ मचाती थी.

दरअसल ऑस्ट्रेलिया यहां सिर्फ 26 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. और उसने शुरुआती 6 ओवरों में ही 25 रन बना लिए थे. पारी का 7वां ओवर फेंकने के लिए शेमार जोसेफ को बॉल दी गई. इस पारी में यह उनका दूसरा ही ओवर था और उन्होंने यहां ख्वाजा को अपनी बाउंसर पर टेस्ट करना चाहा.

A nasty moment as Usman Khawaja is hit on the chin by a Shamar Joseph short ball #AUSvWI pic.twitter.com/nF5nFqxgJJ

