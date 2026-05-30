VIDEO: राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद वैभव सूर्यवंशी की आंख से छलके आंसू, टूट गया दिल

Vaibhav Sooryavanshi gets Emotional: आईपीएल में शु्क्रवार को खेले गए दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम गुजरात टाइटन्स (GT) से हारकर बाहर हो गई. मैच के बाद रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज की आंखों में आंसू भी दिखे, जिससे उनके कई फैन्स का दिल भी टूट गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रॉयल्स की टीम ने 15 वर्षीय वैभव की दमदार 96 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 214 रन बनाए थे. वैभव ने 47 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों के दम पर ये रन बरसाए, लेकिन शुभमन गिल (104) की शतकीय और साई सुदर्शन (58) अर्धशतकीय पारियों ने रॉय्लस को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया.
Chin up, Vaibhav Sooryavanshi!
You have so much to be proud of
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2026
सूर्यवंशी इस सीजन यह सपना लेकर उतरे थे कि वह अपनी टीम को इस बार चैम्पियन बनाने में भूमिका निभाएंगे. वह इस अंदाज में खेले भी और इस वक्त इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. लेकिन जैसे ही उनकी टीम क्वालीफायर 2 मैच हारकर खिताब की दौड़ से बाहर हुई तो वैभव भावुक हो गई. उनकी आंखों में आंसू थे.
टीम की इस हार से सूर्यवंशी इतने दुखी थे कि जब टीम के कप्तान रियान पराग टीम की हार पर बात करने के लिए प्रेजेंटेशन पार्टी में पहुंच थे तो भी डगआउट में बैठे सूर्यवंशी निराश और भावुक दिख रहे थे और टीम का सपॉर्ट स्टाफ उनकी हौसलाअफजाई कर रहा था.
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215 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटन्स (GT) ने 8 बॉल बाकी रहते 7 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही उसने तीसरी बार फाइनल में एंट्री कर ली है. अब खिताब के लिए रविवार को गुजरात की टीम डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़गी.
मैच के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने भी इस 15 वर्षीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘मैं उनकी तारीफ शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं. ‘आमूमन एक ही रास्ता होता है कि आप जाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं. लेकिन आज उसने जो बैटिंग की उसने बता दिया वह सिर्फ आंखें बंद करके नहीं मारते हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो उन्होंने आज किया वह नहीं कर पाते. उन्होंने पिच पर रहते हुए केल्कुलेशन की और बॉल दर बॉल फोकस किया कि वह कहां खेल सकते हैं. उम्मीद करता हूं कि वह जल्दी ही भारतीय टीम में खेलें और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का लंबे समय तक हिस्सा बने रहें. ‘
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