WATCH: डीन एल्गर के आउट होने पर कोहली ने भारतीय खिलाड़ियों जश्न मनाने से रोका; गले लगाकर दिग्गज बल्लेबाज को दिया सेंडऑफ

भारत के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेलने उतरे डीन एल्गर (Dean Elgar) को भारतीय टीम ने एक सम्मानजनक विदाई थी. न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में आउट होने के साथ एल्गर के अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का अंत हुआ. जब एल्गर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तब भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) ने ना केवल अपने खिलाड़ियों और फैंस को उनके विकेट का जश्न मनाने से रोका बल्कि प्रोटियाज बल्लेबाज को गले लगाकर मैदान से विदा किया.

दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन असमान उछाल वाली पिच के सामने दोनों ही टीमों के बल्लेबाज धराशायी हुए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम मात्र 55 रन पर ढेर हो गई. जिसके बाद टीम इंडिया भी खास बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

Also read: IND Vs SA, 2nd Test : केवल 11 गेंदो पर गिरे छह विकेट; रबाडा-एनगिडी के सामने 153 रन पर ऑलआउट हुई टीम इंडिया

लंच से पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम टी तक 111/4 के स्कोर पर सहज दिख रही थी लेकिन दिन का तीसरा सेशन शुरू होते ही प्रोटियाज तेज गेंदबाजों ने कहर बरसाना शुरू किया. कगीसो रबाडा और लुंगी एनगिडी के दो ओवरों में टीम इंडिया ने एक-एक कर छह विकेट खो दिए और पूरी टीम 153 रन पर सिमट गई.

Kohli asked team to not celebrate Elger’s wicket and give Elger a respectful send off.

My guy is such a gentleman. pic.twitter.com/aioaqHnhKD

—(@murdockdrive) January 3, 2024