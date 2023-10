WATCH: विश्व कप के मंच पर 12 साल बाद गेंदबाजी करने उतरे विराट कोहली, देखकर रह जाएंगे हैरान

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 मैच के दौरान एक रोमांचक मोड़ आया जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली छह सालों के बाद वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी करते नजर आए. पुणे में खेले जा रहे मैच के दौरान जब भारत से ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ओवर के बीच में चोटिल होकर मैदान से लौट गए तो कप्तान रोहित शर्मा ने कोहली को गेंद थमाई.

मामला नौवें ओवर का है, जब हार्दिक पांड्या अटैक में आए. ओवर की पहली गेंद पर कोई रन ना जाने के बाद अगली दो गेंदो पर लिट्टन दास ने लगातार दो चौके लगाए. तीसरी गेंद पर पांड्या ने अपने पैर से गेंद को रोकने की लेकिन वो फिसल गए. जिसके बाद भारतीय गेंदबाज कुछ तकलीफ में नजर आए.

पांड्या की मदद को फीजियो मैदान पर आए और उनके बाएं पैर पर टेपिंग की जा रही है. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर पांड्या को मैदान से बाहर भेजा गया. ओवर की बची तीन गेंद विराट कोहली डालेंगे.

Virat Kohli is here to bowl #ViratKohli #INDvsBAN pic.twitter.com/gwlVJreBzJ

— KLSTAN746 (@klstan746) October 19, 2023