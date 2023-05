VIDEO : विराट के पैर छूने मैदान में घुसा फैन; किंग कोहली ने गले से लगाया

भारत में क्रिकेटर्स की शोहरत बॉलीवुड अभिनेताओं या राजनेताओं से काफी ज्यादा होती है. क्रिकेट के दीवाने इस देश में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में आए दिन फैंस स्टेडियम में अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के चेहरों से सजे प्लेकार्ड लेकर पहुंचते हैं. वहीं कभी कभी ये फैन स्टैंड्स से निकलकर मैदान में भी पहुंच जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेले जा रहे मैच में.

सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चल रहे मुकाबले के दौरान जब मेहमान टीम बल्लेबाजी कर रही थी को एक फैन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली (Virat Kohli) से मिलने मैदान में उतर आया.

फैन ने तुरंत ही लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर खड़े कोहली के पैर छू लिए जिसके बाद पूर्व कप्तान ने उसे गले से लगा लिया. कोहली की इस हरकत को सोशल मीडिया पर जमकर सराहा गया.