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Video Virat Kohli Visits Dps Rk Puram After Beating Delhi Capitals In Ipl 2026

VIDEO: IPL में दिल्ली को धोने के बाद RK पुरम के इस स्कूल में पहुंचे विराट कोहली, क्रिकेट अकैडमी का किया उद्घाटन

सोमवार को दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली की टीम RCB ने उसे 9 विकेट से रौंद दिया. अगले ही दिन विराट आरके पुरम के इस नामी स्कूल में क्रिकेट अकैडमी के शुभारंभ के लिए पहुंचे.

दिल्ली के DPS, RK पुरम स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विराट कोहली, तस्वीर @ANI/x वीडियो से ग्रैब

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों सुपर कूल मूड में हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए आईपीएल में खेलने वाले कोहली टीम के साथ अपने शहर दिल्ली में मौजूद थे. सोमवार को उन्होंने टीम के साथ दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच खेला, जहां उनकी टीम ने घरेलू टीम को धोकर रख दिया. RCB ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग का न्योता दिया था.

दिल्ली ने विराट कोहली की टीम की कुछ ऐसी खातिरदारी की कि अब शायद उसे किसी बात की शिकायत ही नहीं होगी. बेंगलुरु से पहले दिल्ली विराट कोहली का अपना शहर है और ऐसे में यहां विराट की टीम RCB को सपॉर्ट करने के लिए भी फैन्स भारी तादाद में पहुंचे थे. दिल्ली कैपिटल्स भी कहां पीछे रहने वाली थी. उसने RCB के भव्य स्वागत के लिए अपने विकेट ही उपहार में सजा दिए. दिल्ली का टॉप ऑर्डर RCB के सामने शुरुआत से ही पानी भर गया. एक वक्त पर सिर्फ 8 रन जोड़ने तक टीम ने अपने टॉप 6 विकेट गंवा दिए.

#WATCH | Delhi: Cricket star Virat Kohli inaugurated a branch of West Delhi Cricket Academy at DPS RK Puram. His childhood coach, Rajkumar Sharma was also with him. pic.twitter.com/gQumDN5om8 — ANI (@ANI) April 28, 2026

इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों में अभिषेक पोरेल (30), डेविड मिलर (19) और काइल जेमीसन (12) के दम पर यह टीम 17वें ओवर में ऑलआउट होने से पहले 75 रन जोड़ पाई. 76 रनों के इस साधारण से टारगेट को RCB 6.3 ओवर में ही 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस धमाकेदार जीत के बाद कोहली अगले ही दिन अपने शहर के एक नामी स्कूल में क्रिकेट अकैडमी के उद्घाटन के लिए पहुंचे.

बता दें विराट कोहली मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) आरके पुरम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकैडमी (WDCA) की एक नई शाखा का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने स्कूल के उभरते क्रिकेटर्स को ट्रॉफी, शील्ड देकर सम्मानित भी किया. इस मौके पर कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा भी यहां मौजूद थे.

कोहली ने स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद, मैं स्कूल में बोलने का तो आदी नहीं हूं. तो यह मेरे लिए कुछ अजीब होने जा रहा है क्योंकि मैं बहुत पहले ही क्रिकेट के लिए स्कूल सेटअप से दूर हो चुका था और मैं इसी के बार में बात करने जा रहा हूं. मैं स्कूल के वातावरण के बारे में समझता हूं. मैं भी इसी प्रक्रिया और स्तर से होकर गुजरा हूं, जिसका आज आप सभी बच्चे हिस्सा हैं. और मैं बस अपना यही अनुभव साझा कर सकता हूं कि कैसे मेरा फोकस और प्राथमिकताएं मेरी जिंदगी में बहुत पहले ही बदल गईं.’

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37 वर्षीय इस महान खिलाड़ी ने कहा, ‘मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूल वह जगह होती है, जहां आप सीखने आते हैं, बड़े होने और एक अच्छा इन्सान बनने के लिए आते हैं.’