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Video West Indies Bowler Jayden Seales Sharp Bouncer Surprised Batter Who Fell On The Ground Helmet Kicked And Match Abandoned

VIDEO: बाउंसर की मार- वेस्टइंडीज के बल्लेबाज को हेल्मेट पर लगी बॉल, जमीन पर लेटा फिर हेल्मेट पर मार दी लात, मैच रद्द

वेस्टइंडीज के घरेलू सर्किट में इन दिनों वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप टूर्नामेंट खेला जा रहा है. लाल गेंद के इस टूर्नामेंट में एक गेंदबाज का तीखा बाउंस बल्लेबाज के हेल्मेट पर जा लगा, जिससे नाराज होकर उसने बैटिंग ही छोड़ दी और फिर...

तीखे बाउंसर से गिरा बल्लेबाज @X.com के वीडियो से

Jayden Seales’s Sharp Bouncer Pull Down Batter in West Indies Domestic Match: वेस्टइंडीज के घरेलू क्रिकेट में एक बार फिर बाउंसर का खौफ देखने को मिला है. क्रिकेट इतिहास में अपनी तीखे बाउंसर्स से बल्लेबाजों को डराने के लिए विख्यात रही वेस्टइंडीज में एक बार फिर ऐसा नजारा दिखाई तो दिया. लेकिन इसे खेल के लिए सही नहीं माना गया और 4 दिवसीय मैच को तीसरे ही दिन इस भयानक बाउंसर के बाद रद्द घोषित कर दिया गया.

जेडन सील्स के तीखे बाउंसर से पिच पर गिरा बल्लेबाज

सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में यह घटना लीवार्ड आइलैंड की दूसरी पारी 48वें ओवर में तब घटी, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के तेज गेंदबाज जेडन सील्स बॉलिंग पर थे. उन्होंने पुरानी हो चुकी गेंद से बॉल फेंकते एक गुड लेंथ बॉल फेंका था, जिसे पुछल्ले बल्लेबाज जेरेमिया लुईस ने बॉल की लाइन में आकर डिफेंस करने की कोशिश की थी. लेकिन बॉल का उछाल हैरतअंगेज था, जो सीधे तीखे बाउंसर के रूप में बल्लेबाज के हेल्मेट पर जा लगी.

बल्लेबाज घबराहट में उठकर हेल्मेट पर दे मारी लात

हेल्मेट पर बॉल लगते ही बल्लेबाज जमीन पर लेट गया. इस दौरान उसने अपना हेल्मेट उतार दूर कर दिया. वह घबराहट में था कि अचानक यह कैसे हो सकता है, जबकि उसने सबकुछ सही किया था. कुछ ही सेकंड में जब उसे अहसास हुआ कि वह सुरक्षित है तो वह गुस्से में खड़ा हुआ और उसने वापस खड़े होकर गुस्से में अपने हेल्मेट पर ही लात मार दी और अपना बैट और हेल्मेट को मैदान पर ही छोड़कर वापस पवेलियन की ओर चल दिया.

Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh — Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026

घटना के बाद रोकना पड़ा मैच, रद्द घोषित

इस दौरान सामने वाले छोर पर रहकीम कार्नवाल भी क्रीज पर थे, वह भी धीरे-धीरे अपने सुस्त कदमों से पवेलियन की ओर कूच करते चले गए. फील्डिंग टीम ने भी मैदान पर कुछ इंतजार किया और फिर अंपायरों से बात कर वह भी मैदान से बाहर चली गई. लीवार्ड आइलैंड की टीम इससे पहले मैच की पहली पारी में सिर्फ 131 रनों पर ढेर हो गई थी.

दूसरी पारी में 7 विकेट झटक चुके थे जेडेन सील्स

इसके जवाब में त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपनी पहली पारी में 175 रन बनाए और 44 रनों की बढ़त हासिल की. लीवार्ड ने दूसरी पारी में 140 रन जोड़ने तक 7 विकेट गंवा दिए थे. यह सभी 7 विकेट जेडेन सील्स ने ही अपने नाम किए थे. लेकिन पिच को खतरनाक होते देख इस मैच को यहीं रद्द घोषित कर दिया गया.

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क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बताया- क्यों रद्द हुआ मैच

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस मैच के रद्द होने का कारण भी बताया. उसने कहा, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम की पिच के खतरनाम होने के चलते मैच को रद्द घोषित कर दिया गया. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने इस विज्ञप्ति में बताया, 2026 वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप में लीवार्ड आइलैंड्स vs त्रिनिदाद और टोबैगो द्विपक्षीय सीरीज का दूसरा मैच, सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में पिच की खतरनाक स्थिति के कारण ड्रॉ घोषित कर दिया गया है.