VIDEO : जब परवेज मुशर्रफ ने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों की तारीफ करते हुए कहा- बाल मत कटवाना

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) का रविवार को निधन हो गया. वो हमेशा भारत-पाक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का आनंद लेते थे और एक बार उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को लंबे बाल नहीं कटाने की सलाह भी दी थी.

भारत ने बाईलैटरल के लिए पिछली बार पाकिस्तान का दौरा 2006 में किया था. लाहौर में वनडे मैच के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह में तब राष्ट्रपति मुशर्रफ ने धोनी के ‘हेयरस्टाइल’ की प्रशंसा की थी और भारतीय क्रिकेट टीम को मैच जीतने की बधाई भी दी थी.