WATCH: शिवम दुबे ने मोहम्मद नबी के ओवर में जड़े लगातार तीन छक्के; इंदौर स्टेडियम में मचा कोहराम

अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली के मैदान पर मैचविनिंग अर्धशतक जड़ने के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) ने दूसरे टी20 में भी वैसी ही धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में दुबे ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा.

इस मैचविनिंग पारी के दौरान शिवम ने कई शानदार शॉट लगाए लेकिन मोहम्मद नबी (Mohammed Nabi) के ओवर में लगाए तीन गगनचुंबी छक्कों ने फैंस का दिल जीत लिया.

भारतीय पारी के दसवें ओवर में अफगान ऑलराउंडर नबी की पहली गेंद पर सिंगल के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया. जायसवाल के अर्धशतक पूरा करने के बाद शिवम ने नबी को आड़े हाथों लिया.

Up, Up and Away!

Three consecutive monstrous SIXES from Shivam Dube #INDvAFG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/3y40S3ctUW

— BCCI (@BCCI) January 14, 2024