Vijay Hazare Trophy 2023: सेमीफाइनल लाइन-अप तय, इन टीमों के बीच होगी भिड़ंत

बाबा इंद्रजीत के शतक और विजय शंकर के अर्धशतक की मदद से तमिलनाडु ने सोमवार को यहां मुंबई को सात विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. तमिलनाडु पहले सेमीफाइनल में हरियाणा का सामना करेगा जिसने एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में बंगाल को चार विकेट से हराया. दूसरा सेमीफाइनल कर्नाटक और राजस्थान के बीच खेला जाएगा, कर्नाटक ने विदर्भ को सात विकेट से जबकि राजस्थान ने केरल को 200 रन से हराया.

तमिलनाडु के अनुभवी स्पिनर आर साई किशोर और आईपीएल में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले वरुण चक्रवर्ती ने तीन-तीन विकेट लिए और मुंबई को 48.3 ओवर में 227 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. मुंबई की तरफ से प्रसाद पवार ने 59 और शिवम दुबे ने 45 रन का योगदान दिया. इन दोनों ने केवल 12.4 ओवर में पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की. इसके बाद तमिलनाडु के गेंदबाजों ने केवल 53 रन के अंदर छह विकेट लेकर मुंबई की पारी का अंत किया. पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे फिर से नहीं चल पाए और केवल एक रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके जवाब में तमिलनाडु किसी भी समय दबाव में नहीं दिखा जबकि उसका स्कोर एक समय तीन विकेट पर 103 रन था. इसके बाद इंद्रजीत (98 गेंद पर नाबाद 103 रन) और विजय शंकर (58 गेंद पर नाबाद 51 रन) ने 126 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया, इंद्रजीत ने अपनी पारी में 11 चौके जबकि विजय ने आठ चौके और एक छक्का लगाया.

युजवेंद्र चहल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से पहले अच्छा प्रदर्शन करके 37 रन देकर चार विकेट लिए जिससे हरियाणा ने बंगाल को चार विकेट से पराजित किया. बंगाल की टीम शाहबाज अहमद के 100 रन के बावजूद निर्धारित 50 ओवर में 225 रन ही बना पाई। शाहबाज के बाद दूसरा बड़ा स्कोर अभिषेक पोरल का था जिन्होंने 24 रन बनाए. इसके जवाब में हरियाणा का स्कोर एक समय दो विकेट पर 14 रन था लेकिन अंकित कुमार (102) और अशोक मेनारिया (39) ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन जोड़कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में राजस्थान ने महिपाल लोमरोर के नाबाद 122 रन की मदद से आठ विकेट पर 267 रन बनाए, इसके जवाब में केरल की टीम 200 रन पर ढेर हो गई. राजस्थान की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अनिकेत चौधरी ने 26 रन देकर चार और एक अन्य तेज गेंदबाज अराफात खान ने 20 रन देकर तीन विकेट लिए.

कर्नाटक ने विशाक विजय कुमार के चार विकेट की मदद से विदर्भ को 173 रन पर आउट किया तथा फिर कप्तान मयंक अग्रवाल (51) और रवि कुमार समर्थ (नाबाद 72) के अर्धशतकों से 40.3 ओवर में तीन विकेट पर 177 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

