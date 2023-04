Hindi Cricket Hindi

गांव के बच्चो ने लगाया ऐसा दिमाग, अपना ही मैच कर दिया लाइव टेलीकास्ट- इंटरनेट पर हो रही तारीफ

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के बच्चो ने फनी अंदाज में अपना ही मैच टीवी पर टेलीकास्ट किया है और बैकग्राउंड में कॉमेंट्री भी सेट की है.

क्रिकेट मैच का फनी वीडियो @Twitter से

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी हकरते देखने को मिलती है, जिस पर हर कोई मुस्कुरा देता है. ऐसा ही कुछ एक नए वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिला. गांव के कुछ बच्चो ने अपना ही मैच टीवी पर टेलीकास्ट करने की योजना बनाई और वह इसमें कामयाब भी हो गए. उन्होंने इस मैच के लिए दो टीमों का भी जुगाड़ किया और टीवी और दर्शकों का भी. इसके बाद उनकी इस शरारत को कैमरे में भी कैप्चर कर लिया गया, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर सभी को गुदगुदा रहा है.

इस तरकीब को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. दरअसल इन शरारती बच्चो ने टीवी के एक खाली फ्रेम को अपने मैच दर्शन का जुगाड़ बनाया. इसके बाद इस फ्रेम को ऐसी जगह सेट कर दिया, जहां से विकेटकीपर, बल्लेबाज, गेंदबाज और अंपायर एक नजर में साफ-साफ दिखाई दें. इस फ्रेम के सामने दर्शकों के रूप में कुछ लड़के भी बैठ गए और अब काम शुरू क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण का.

Now this is called live stream! 😂😂 pic.twitter.com/arKAv8BFkD — The Figen (@TheFigen_) April 6, 2023

घर के आंगन में बनी पिच पर मैच शुरू हुआ और गेंदबाज ने गेंद फेंकी तो बल्लेबाज ने भी ऐसा करारा छक्का जड़ा कि गेंद उसी टीवी फ्रेम से बाहर निकल गई, जिस पर इस मैच का प्रसारण दिखाया जा रहा है. आगे का सीन और भी रोमांचक है. मैदान पर तैनात फील्डर भी इसी टीवी फ्रेस से बाहर झांककर दर्शकों से गेंद मांगता दिख रहा है.

इस पूरे सीन में क्रिकेट कॉमेंट्री की एक क्लिप भी मिक्सिंग की गई है, जो सोशल मीडिया पर देखने वालों को खूब रोमांचित कर ही है. द फाइजन नाम के एक टि्वटर यूजर ने इस वीडियो को साझा किया है. इस वीडियो को देखने वाले इंटरनेट यूजर्स भी इस वीडियो पर मजेदार कॉमेंट कर रहे हैं.

Making the most of life, with what they DO have ❤️😊 — Cat LeClerc (@CatLeClerc1) April 7, 2023

कुछ इस पर खिलखिला के हंस रहे हैं तो कुछ इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने तो बॉलर की खामियां पकड़कर उसे बॉलिंग एक्शन पर मेहनत करने की सलाह दी. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘वे अपना जीवन उसी में जी लेते हैं, जो उनके पास होता है.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘क्रिकेट का यह बेहतरीन ढंग है.’ एक ने लिखा, ‘वर्चुअल रियल्टी अपने चरम पर है.’

This is the most beautiful way of the cricket @Awais_904 😂😂 — ɾเყα ɱαƭƭɦεω ||ραѕτα💗🎂|| (@mambacita_12) April 6, 2023

The bowler needs to work on his action. That's a throw. — Muff (@muffter51) April 6, 2023

VR at its peak 🔥🔥 — ICEBOY.AI🛸 (@ICEBOYBILL) April 6, 2023

