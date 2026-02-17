  • Hindi
WATCH: रन बचाने के चक्कर में आपस में भिड़े नेपाली खिलाड़ी, नजारा देख सहमे लोग; देखें वीडियो

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल क्रिकेट टीम ने अपने आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को हरा दिया है. इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिस देख लोग कांप गए.

Published: February 17, 2026 11:20 PM IST
By Rishabh Kumar
T20 World Cup 2026 Viral Video
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नेपाल क्रिकेट टीम दूसरे राउंड में जगह नहीं बना सकी, लेकिन उसने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया. नेपाल के फैंस भी हर मैच में बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. खिलाड़ियों ने भी हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की. हालांकि, आखिरी मैच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने सभी को चिंता में डाल दिया. मैदान पर जोश के कारण टीम के दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए.

वानखेड़े स्टेडियम में हुआ हादसा

17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्रुप C का मुकाबला नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया. स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए. उसके बल्लेबाज लगातार चौके-छक्के लगा रहे थे. मैच के 17वें ओवर की पांचवीं गेंद पर एक खतरनाक स्थिति बन गई. स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन ने मिडविकेट की ओर जोरदार शॉट खेला. गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी और उसे रोकने के लिए नेपाली खिलाड़ी दौड़ पड़े.

देखें वीडियो-

आपसी टक्कर से लगी चोट

गेंद को रोकने के लिए स्क्वायर लेग से गुलशन झा और मिडविकेट से कप्तान रोहित पौडेल दौड़कर आए. आमतौर पर ऐसी स्थिति में खिलाड़ी एक-दूसरे को आवाज लगाकर बताते हैं कि कौन गेंद पकड़ेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. दोनों खिलाड़ी बिना बातचीत किए ही गेंद की ओर कूद पड़े. इसी दौरान दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. कप्तान रोहित का पैर गुलशन के घुटने से टकराया, जिससे गुलशन को चोट लग गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और मेडिकल टीम को मैदान पर आना पड़ा.

राहत की बात, नहीं लगी गंभीर चोट

कुछ समय बाद दोनों खिलाड़ी उठ खड़े हुए, लेकिन गुलशन झा को चलने में थोड़ी परेशानी दिखी. हालांकि, राहत की बात यह रही कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी. इलाज के बाद वे दोबारा मैदान पर लौट आए. इस टक्कर के बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने गेंद को बाउंड्री के पार नहीं जाने दिया और स्कॉटलैंड को केवल दो रन ही मिले. इससे टीम की कोशिश और जज्बा साफ दिखाई दिया. यह घटना नेपाल टीम के लिए एक सीख भी है. बड़े टूर्नामेंट में अनुभव की कमी कभी-कभी ऐसी गलतियों का कारण बन जाती है. अगर खिलाड़ी आपस में सही समय पर संवाद करते, तो यह टक्कर टल सकती थी. फिर भी टीम का जज्बा काबिल-ए-तारीफ रहा. नेपाल भले ही अगले दौर में नहीं पहुंची, लेकिन उसने अपने प्रदर्शन और मेहनत से फैंस का दिल जीत लिया. आने वाले समय में लगातार मैच खेलने से टीम और मजबूत होगी और ऐसे हादसों से बचना भी सीख जाएगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

