WATCH: दूसरी बार पिता बनने वाले हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ने किया कंफर्म

पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने शनिवार को इस बात की पुष्टि कर दी है भारतीय दिग्गज विराट कोहली जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं. डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट पर लाइव चैट के दौरान फैंस के साथ बातचीत में इस बात का खुलासा किया.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में एक फैन ने डिविलियर्स से पूछा था कि “क्या आपने विराट से बात की है? क्या वो ठीक हैं? क्या वो अगले तीन टेस्ट के लिए वापस आएंगे? भारत को उनकी जरूरत है?

जवाब में डिविलियर्स ने कहा, “हां उसका दूसरा बच्चा आने वाला है, ये परिवार का समय है, जिंदगी में उसका परिवार ही उसकी प्राथमिकता है. मुझे भी लगता है कि वही आपके लिए अहम होती है. और अगर आप खुद के साथ ईनामदार नहीं रहते हैं तो आप इस जिंदगी में अपना लक्ष्य और अस्तित्व खो देते हैं. हम यहां क्यों हैं? हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों का लक्ष्य उनका परिवार है. और इसके लिए आप कोहली को गलत नहीं ठहरा सकते हैं. हां हमे उसकी कमी खल रही है लेकिन उन्होंने सही फैसला किया है.”

