Ind vs Pak: विराट-अनुष्का की इशारेबाजी, रितिका सजदेह को कोहली ने लगाया गले, देखें Viral Video

अहमदाबाद. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत ने शनिवार को पाकिस्तान (IND VS PAK) के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) बल्ले से भले ही सिर्फ 16 रन बना सके, मगर मैच के बाद एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच को देखने अनुष्का शर्मा भी मैदान पर पहुंची थी, मैच के बाद कोहली और अनुष्का के बीच इशारों में बातचीत हुई, जो कैमरे में कैद हो गई. इसके अलावा विराट कोहली की रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह से भी मुलाकात हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.

विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी अनुष्का शर्मा स्टैंड से मैच देख रही थी, अनुष्का के साथ रोहित की पत्नी रितिका भी मौजूद थी. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली स्टैंड में अनुष्का शर्मा को कुछ इशारे करते नजर आए. कोहली अनुष्का को कुछ समझाते दिख रहे थे. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इशारेबाजी का यह वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो खूब वायरल हो रहा है.

मैच के खत्म होने के बाद भारतीय टीम जब होटल पहुंची, तो विराट कोहली रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह और अश्विन की पत्नी पृथी से मिलने पहुंचे. कोहली ने रितिका सजदेह को गले गलाया, इसके बाद उन्होंने पृथी से हाथ मिलाया. इस दौरान अनुष्का शर्मा भी वहां मौजूद थे. यह वीडियो भी सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है.

