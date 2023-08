विराट-अनुष्का की बेटी को फिर मिली रेप की धमकी, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

Virat Kohli and Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अकाउंट से कोहली और अनुष्का की बेटी के बारें में उल्टा-सीधा कहा गया है. हालांकि फिलहाल ये अकाउंट सस्पेंड हो चुका है लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी वामिको को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर ने वामिका को रेप की धमकी दी जिसके बाद कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस सोशल मीडिया पर भड़क गए और भद्दी टिप्पणी करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे. हालांकि कुछ देर बाद ही ये अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया.