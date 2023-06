Hindi Cricket Hindi

Balasore Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसे से क्रिकेट जगत में शोक की लहर, विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों ने जताया दुख

Cricketers express Condolences on Balasore Train Accident: इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर राजनीतिक जगत से लेकर फिल्मी हस्तियां और खेल जगत कोरोमंडल हादसे पर दुख जता रहे हैं.

Cricketers Express Condolences on Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर में दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर के बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 238 पर पहुंच गई गई है. मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई गई है. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर राजनीतिक जगत से लेकर फिल्मी हस्तियां और खेल जगत कोरोमंडल हादसे पर दुख जता रहे हैं.

विराट कोहली ने जताया शोक

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी इस रेल हादसे से काफी दुखी है. कोहली ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है. विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा…” ओडिशा में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ, मेरे सहानुभूति उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं.”

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी इस दुर्घटना पर खेल प्रकट किया है. गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओडिशा में हुई जनहानि से मैं स्तब्ध हूं. भगवान पीड़ित परिवारों को शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना.पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है.”

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ” ओडिशा में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बारे में जानकर बेहद निराशा हुई. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है.”

Saddened to hear about the tragic train accident in Odisha. My thoughts and prayers go out to the families who lost their loved ones and wishing a speedy recovery to the injured. — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2023

Devastated by the loss of lives in Odisha. May god give strength to the families of victims. Wishing speedy recovery to those injured. Nation stands with you. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 3, 2023

Extremely disheartening to learn about this very unfortunate accident in Odisha.

I pray for speedy recovery of the injured and offer my sincere condolences to those who have lost their loved ones. https://t.co/zVOr4EqZCD — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 3, 2023

200 से ज्यादा लोगों की गई जान

मालूम हो ओडिशा के बालासोर (Balasore) में शुक्रवार शाम दो यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी की टक्कर हो गई थी जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई और करीब 650 लोग घायल हो गए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए NDRF की 7, ODRAF की 5 और दमकल विभाग की 24 टीमें स्थानिय पुलिस के साथ मिलकर घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. हालांकि खबर लिखते समय ये अपडेट आया की हादसे में राहत बचाव का काम पूरा हो गया है, अब किसी के फंसे होने की संभावना नहीं है.

