पल्लीकेले. एशिया कप 2023 में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में टीम इंडिया ने खराब शुरुआत की है. टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे. दोनों का विकेट शाहीन शाह अफरीदी के नाम रहा. रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है.

रोहित शर्मा ने 11 रन (22 गेंद) और विराट कोहली ने सिर्फ 04 रन (07 गेंद) बनाए. दोनों दिग्गज पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने. रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, बड़े खिलाड़ियों से बड़े मैच में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है, मगर भारत ने इन दोनों प्लेयर्स ने निराश किया. सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात हो गई है.