विराट कोहली और रोहित शर्मा की रैंक गिराने की तैयारी में BCCI, अजीत अगरकर की टीम ने बोर्ड को दिया सुझाव

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने सलाह दी है कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोर्ड की सालाना कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटिगरी से छुट्टी कर देनी चाहिए. क्योंकि दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में एक्टिव हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा

भारतीय टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भले अब भारत को वनडे वर्ल्ड कप 2027 (ODI World Cup 2027) का खिताब जितवाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी लगतार उनकी परीक्षा ले रहा है. इस कड़ी में अब उसने अपने खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सालाना कॉन्ट्रैक्ट में दोनों स्टार खिलाड़ियों के पेच कसने की कोशिश की है. अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) के नेतृत्व वाली सिलेक्शन कमेटी ने बोर्ड को सुझाव दिया है कि अब दोनों स्टार खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट की टॉप कैटिगरी A+ से हटा देना चाहिए क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अब सिर्फ एकमात्र वनडे फॉर्मेट में ही एक्टिव हैं. दोनों ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.

मीडिया में चल रही खबरों की अनुसार, अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी ने सलाह दी है कि विराट और रोहित को A+ कैटिगरी से हटाकर B श्रेणी में कर देना चाहिए. हालांकि अभी यह सिर्फ सलाह ही है क्योंकि इस पर अंतिम फैसला BCCI को करना है और बोर्ड अपेक्स काउंसिल की अपनी अगली बैठक में इस सलाह पर चर्चा करेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने खिलाड़ियों को जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट देता है उसके लिहाज से उसने खिलाड़ियों को कुल 4 कैटिगरी में बांटा है. इसके तहत खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुने जाने के अलावा सालाना कॉन्ट्रैक्ट की रकम भी मिलती है. बोर्ड ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को 4 श्रेणियों- A+, A, B और C में बांटा हुआ है.

बता दें इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत A+ में चुने जाने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये, A में चुने गए खिलाड़ियों को 5 करोड़, B में 3 करोड़ और C कैटिगरी में आने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये सालाना मिलता है. इसके अलावा खिलाड़ियों का चयन किसी सीरीज में होने पर उन्हें मैच फीस के रूप में रकम अलग मिलती है, जबिक प्लेइंग XI और मैच में अद्भुत प्रदर्शन से जीते इनामों का कैश प्राइज उनकी कमाई में अलग से जुड़ता है.

वैसे बोर्ड की नीति के मुताबिक यह तय है कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा A+ कैटिगरी का हिस्सा नहीं बन सकते. क्योंकि इस कैटिगरी में कम से कम दो फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ियों को ही चुना जाता है. फिलहाल 2024-25 के सालाना कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों बोर्ड की टॉप कैटिगरी का ही हिस्सा है, जहां उनके साथ-साथ रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं.

बोर्ड ने पिछली साल सालाना कॉन्ट्रैक्ट की यह लिस्ट अप्रैल 2025 में जारी की थी. इसके बाद विराट और रोहित ने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले ही अपने-अपने टेस्ट रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. तब सुपरफिट माने जाने वाले विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था.

