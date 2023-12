Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli And Rohit Sharma Practice In Nets Ahead Of 1st Test Against South Africa

SA vs IND: हम साथ-साथ हैं... रोहित और विराट ने अगल-बगल के नेट्स में की प्रैक्टिस- देखें

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारत के दो स्टा बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इसके लिए नेट्स में अभ्यास भी किया.

SA vs IND: वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल (ODI World Cup) में हार के 35 दिन बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर साथ दिखे. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे (India Tour of South Africa) पर है. 26 दिसंबर से दोनों के बीच टेस्ट सीरीज (SA vs IND Test Series) का आगाज होगा. रोहित और विराट दोनों ही सीमित ओवरों के फॉर्मेट की सीरीज में टीम हिस्सा नहीं थे. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सबसे बड़े टेस्ट के लिए दोनों तैयार हैं. भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. और इस बार रोहित शर्मा की कोशिश होगी कि 31 साल से चले आ रहे इस सूखे को खत्म किया जाए.

भारतीय टीम 1992 से साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही है लेकिन टेस्ट सीरीज जीतने का ख्वाब अधूरा है. और कल से शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार है. विराट और रोहित साथ हैं. विराट कोहली ब्रेक लेकर लंदन पहुंचे थे लेकिन वह टीम के साथ जुड़ गए हैं. और जैसे ही विराट पहुंचे सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं. रविवार को दोनों ने सेंचुरियन में साथ बल्लेबाजी प्रैक्टिस की. कोहली और रोहित साथ-साथ वाले नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे. और प्रैक्टिस देखकर लग रहा था कि गेंद दोनों के बल्ले के बीचों-बीच लग रही है.

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में कुल 23 टेस्ट मैच जीते हैं. लेकिन सिर्फ चार में ही उसे जीत मिली है. वहीं साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं. सात मैच ड्रॉ रहे हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 42 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें से 15 भारत ने और 17 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं. 10 मैच ड्रॉ रहे हैं.

साउथ अफ्रीका में भारत ने 8 टेस्ट सीरीज खेली हैं और सात में साउथ अफ्रीका जीता है. एक सीरीज ड्रॉ रही है .कुल मिलाकर कुल 15 टेस्ट सीरीज में से साउथ अफ्रीका 8 और भारत 4 जीता है. तीन सीरीज ड्रॉ रही हैं.