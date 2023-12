कोहली और सचिन को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मिला न्योता

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं. सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और विराट कोहली ने उनके कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. इसमें वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी शामिल है. और अब इन दोनों खिलाड़ियों को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जा सकता है. यह प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होगी.

प्रिंट इंडिया की खबर के मुताबिक तेंदुलकर और कोहली को न्योता भेजा जा चुका है. खबर है कि इन दोनों के अलावा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए कुल 8 हजार गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया है. यह पवित्र मंदिर जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह भी शामिल रहेंगे.

सचिन और विराट को कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता है. हाल ही में सचिन तेंदुलकर की एक बड़ी मूर्ति मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर लगाई गई है. इस मूर्ति का अनावरण वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान किया गया था.

Virat Kohli and Sachin Tendulkar invited for Pran Pratishtha (consecration ceremony) of Lord Rama at the Ram Temple in Ayodhya on 22 January. (The Print India). pic.twitter.com/Q20KRm7vBm

