Mother's Day पर सचिन-रोहित और विराट ने शेयर की पोस्ट, देखें किंग कोहली का Unseen Pics

दुनियाभर में आज मदर्स डे (Mother’s Day) मनाया जा रहा है. मां को समर्पित यह दिन हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है. इस मौके पर सभी लोग सोशल मीडिया पर भी विश कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), रोहित शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli) सहित कई दिग्गजों ने मदर्स डे पर विश किया है.

इस खास दिन पर कोहली ने भी अपनी मां को नमन किया है. कोहली ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां, वाइफ अनुष्का का बेटी के साथ फोटो शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अनुष्का की मां का फोटो भी लगाया है.

कोहली ने जो पहला फोटो शेयर किया है, उसमें अनुष्का और उनकी बेटी वामिका साथ में नजर आ रही हैं. वहीं, दूसरी फोटो में कोहली की मां और अनुष्का की मां साथ में हैं. तीसरी फोटो में एक तरफ कोहली अपनी मां जबकि दूसरी तरफ अनुष्का अपनी मां के साथ हैं. अनुष्का शर्मा ने इस पोस्ट के रिप्लाई में लिखा, धन्यवाद.

सचिन ने छुए अपनी मां के पैर

सचिन तेंदुलकर ने मदर्स डे के इस खास मौके पर अपनी मां के पैर छुए. उन्होंने इसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. क्रिकेट के भगवान ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, एआई के युग में, जो अपूरणीय है वह हमेशा ए” एआई (माँ)!