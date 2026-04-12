आउट होने के बाद फूटा विराट कोहली का गुस्सा, हेलेमेट उतार दे मारा...वायरल हुआ Video

Virat Kohli Video: मुंबई के खिलाफ विराट कोहली ने फिफ्टी तो लगाई लेकिन पारी से खुश नहीं दिखे और आउट होने के बाद गुस्से में हेलमेट फेंक दिया.

Published date india.com Published: April 12, 2026 11:35 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
virat kohli ipl 2026
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Virat Kohli Video: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. यह पिच बल्लेबाजों के लिए आसान मानी जाती है, लेकिन विराट कोहली इस मैच में अपने अंदाज में नजर नहीं आए. उन्होंने शुरुआत तो संभलकर की, लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं बैठ रही थी. रन बनाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ रही थी और वो तेजी से स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे थे. इससे साफ दिख रहा था कि वो अपने खेल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे.

फिफ्टी के बाद भी नहीं दिखी खुशी

फैंस को कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी और उन्होंने 37 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी भी की. यह उनके आईपीएल करियर की 65वीं फिफ्टी थी, लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी. कोहली अपनी पारी की रफ्तार से खुश नहीं थे. उन्होंने कोशिश की कि तेजी से रन बनाएं, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए. उनकी स्ट्राइक रेट भी सामान्य से कम रही.

देखें Video:

आउट होने के बाद दिखा गुस्सा

जब कोहली आउट हुए, तो उनकी निराशा साफ दिखाई दी. उन्हें हार्दिक पांड्या ने आउट किया और इसके बाद उन्होंने मैदान पर ही अपना गुस्सा दिखाया. पवेलियन लौटते समय उन्होंने अपने ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिए. यह साफ था कि वो अपनी पारी से खुश नहीं थे और खुद से ही नाराज नजर आ रहे थे.

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बाकी बल्लेबाजों ने संभाली टीम

जहां कोहली संघर्ष करते दिखे, वहीं टीम के बाकी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 20 गेंदों में 53 रन बनाकर तेज पारी खेली. फिल साल्ट ने भी 36 गेंदों में 78 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इन दोनों खिलाड़ियों की तेज बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली. रजत पाटीदार, फिल साल्ट और विराट कोहली की पारियों की मदद से आरसीबी ने 240 रन का बड़ा स्कोर बनाया. यह इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. हालांकि कोहली अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थे, लेकिन टीम के लिए यह मैच शानदार रहा. इस मैच ने दिखाया कि एक खिलाड़ी का दिन खराब होने के बावजूद टीम मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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