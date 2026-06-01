Video: RCB की जीत पर झूम उठे Virushka, डांस वीडियो देखकर फैंस भी थिरके

Virat Kohli Viral Dance: आईपीएल 2026 ट्रॉफी जीतने के बाद, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के डांस का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. बता दें RCB ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/virat-kohli-anushka-sharma-dance-video-rcb-ipl-2026-winner-celebration-virushka-8432725/ Copy

फैंस को विरुष्का (Virushka) का यह अंदाज काफी पसंद आया. (Photo from RCB Video)

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रहा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की. मैच खत्म होने के बाद, विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ खुशी में डांस करते नजर आए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और फैंस को विरुष्का (Virushka) का यह अंदाज काफी पसंद आया.

विराट की शानदार पारी ने RCB को दिलाई जीत

गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में विराट कोहली ने 75 रन की पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, अनुभव और आक्रामकता साफ दिखाई दी. 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 18 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया. विराट शुरुआत से ही पूरी लय में नजर आए और उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए. जब टीम को जरूरत थी, तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और अंत तक टिके रहे. यही वजह रही कि फाइनल में उनकी पारी टीम की जीत की सबसे बड़ी ताकत बनी.

IPL ट्रॉफी जीतने के बाद भावुक दिखे विराट

मैच खत्म होने के बाद, विराट भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा कि ऐसे पल हर खिलाड़ी अपने करियर में जीना चाहता है. विराट ने बताया कि कई बार उन्होंने अपने मन में इस जीत की तस्वीर बनाई थी और वह खुद विजयी रन बनाना चाहते थे. उनकी बातों में खुशी के साथ-साथ लंबे समय की मेहनत और इंतजार भी साफ महसूस हो रहा था. विराट ने यह भी माना कि इस सीजन में टीम का हर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर खेला. जिससे उन पर अकेले दबाव नहीं रहा. यही चीज इस टीम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है.

Pure vibes. Wholesome. And so much more. Anushka Sharma, thank you for being our Day 1. ❤️ pic.twitter.com/7Qmxxv6QtG

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2026

विराट ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कही ये बात

विराट ने युवा खिलाड़ियों की भी तारीफ की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब नए और युवा खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों को भी अपने खेल में बदलाव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. खास तौर पर 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का आत्मविश्वास देखकर उन्हें भी अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ा. विराट ने माना कि उम्र बढ़ने के बाद भी सीखते रहना बहुत जरूरी है और यही एक खिलाड़ी को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखता है.

टीमवर्क बना RCB की सबसे बड़ी ताकत

इस पूरे सीजन में RCB की सबसे खास बात उसकी टीम भावना रही. विराट ने बताया कि शुरुआती 10 मुकाबलों में आठ अलग-अलग खिलाड़ियों ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता. इससे साफ पता चलता है कि टीम केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं थी. कप्तान रजत पाटीदार और बाकी खिलाड़ियों ने मिलकर हर मैच में शानदार योगदान दिया. यही कारण रहा कि आरसीबी ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार दमदार प्रदर्शन किया. फाइनल जीतने के बाद टीम के खिलाड़ियों और फैंस की खुशी देखने लायक थी, और विराट-अनुष्का का डांस इस जीत की सबसे खूबसूरत याद बन गया.