'पहले लड़ाई करो, फिर मंदिर जाओ'; गंभीर के साथ विवाद के बाद अनुष्का शर्मा के साथ मंदिर पहुंचे विराट कोहली, फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले से बाद विराट कोहली सुर्खियों में बने हुए हैं. लखनऊ के मेंटॉर गौतम गंभीर के साथ लड़ाई के बाद विराट पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंदिर पहुंचे. किंग कोहली और अनुष्का का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में विराट धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही उनके माथे पर तिलक और गले में फूलों की माला भी नजर आर रहा है. वहीं अनुष्का के माथे पर भी तिलक और गले में माला नजर आ रहा है. मंदिर जाने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कोहली को मजेदार सलाह दी है.

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पहले लड़ाई करो, फिर मंदिर जाओ. वहीं कुछ यूजर्स ने कोहली के साथ-साथ अनुष्का पर भी निशाना साधा है. इससे पहले भी विराट और अनुष्का कई बार मंदिर और आश्रम में नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.