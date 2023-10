WATCH: 131 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा तो विराट कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखकर रह जाएंगे हैरान

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में धमाकेदार शतकीय पारी खेलकर विश्व कप 2023 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फॉर्म में लौटे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सस्ते मे आउट होने के बाद रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 84 गेंदो पर 16 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 131 रन की धमाकेदार पारी खेली.

रोहित की इस पारी की मदद से भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में अपना विजयी अभियान जारी रखा है. साथ ही शतकीय पारी खेलने के लिए रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया.

Virat Kohli knows how good this innings by Rohit Sharma was. pic.twitter.com/dptMWBBf9E

— Ansh Shah (@asmemesss) October 11, 2023