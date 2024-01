Watch Video: ₹1.32 करोड़ रुपये की लग्जरी कार से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे विराट कोहली, दूसरे टी20 के लिए इंदौर हुए रवाना

नई दिल्ली: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए शनिवार को इंदौर के लिए रवाना हो गए. विराट निजी कारणों से पहले टी20 मैच में नहीं खेल पाए थे. लेकिन अब वह इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उतरने के लिए तैयार हैं. कोहली करीब 14 महीने के बाद अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. भारतीय टीम मोहाली में खेले गए पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को छह विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुई है.

ऐसा माना जा रहा है कि कोहली अपनी बेटी वामिक के जन्मदिन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे. वामिका की 11 तारीख को बर्थडे थी और इसी दिन टीम इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान से था. लेकिन बीसीसीआई के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पहले टी20 की पूर्वसंध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कोहली व्यक्तिगत कारणों से पहला मैच नहीं खेल रहे हैं.

लेकिन विराट अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए इंदौर रवाना हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर कोहली का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह शनिवार को मुंबई से इंदौर के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में कोहली एक सुपर लग्जरी कार से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं. कोहली अपने घर से एयरपोर्ट तक सुपर लग्जरी कार से गए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मर्सिडीज-बेंज GLS 450 4MATIC कार की शुरुआती कीमत 1.32 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मुकाबल में सबकी नजरें विराट के अलावा जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों पर होगी, जिनके लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं की नजर में बने रहें जिनका लक्ष्य टी20 विश्व कप के लिए अदद टीम का चयन करना है. भारतीय टीम को जून में होने वाले विश्व कप से पहले कोई अन्य टी20 सीरीज नहीं खेलनी है और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन काफी मायने रखता है.

King Kohli on his way to Indore.

– The GOAT returns tomorrow…!!! 🐐pic.twitter.com/CQFQvpp5i8

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 13, 2024