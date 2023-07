Watch Video: दूसरे वनडे से बाहर रहने वाले विराट को मिला खास तोहफा, किंग कोहली ने भी खूब लुटाया प्यार

भारतीय टीम को शनिवार को बारबाडोस में खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना ही मुकाबले में उतरेगी. दूसरे वनडे के दौरान प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के बाद भी किंग कोहली ने फैंस का दिल जीत लिया. दुनियाभर में कोहली का जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है और सात समुंदर पार वेस्टइंडीज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने विराट को हाथ से बना एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक नन्ही फैन ने कोहली को हाथ से बना हुआ एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया. कोहली ने भी इसे प्यार से स्वीकार कर लिया और अपने कलाई पर पहन लिया. इसके बाद उन्होंने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया. कोहली के साथ ही सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा ने भी फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. भारतीय फैंस का रोमांच देखते ही बनता था.

कोहली को गिफ्ट देने वाली नन्ही लड़की के पिता ने भी कोहली का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने वीडियो में कहा, ”हमारा परिवार क्रिकेट को प्यार करता है. हम यहां मिले. क्रिकेट देखने के लिए यह बढ़िया अवसर था. यह कोहली का बड़प्पन था कि वह हमसे मिलने आए. और मेरी बेटी ने अपने हाथ से जो ब्रेसलेट बनाया था उसे उन्होंने पहना.

मैच की बात करें तो भारत को बारबाडोस में खेले गए इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भी भारतीय कुछ बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई. ईशान किशन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े.