By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL 2026 पुराने रंग में दिखे विराट कोहली, जेसन होल्डर का कैच नहीं दिखा क्लीन तो अंपायरपर दिखा दी नाराजगी, VIDEO वायरल
पारी के 8वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार का जेसन होल्डर ने एक कैच लपका. ऐसा लगा कि बॉल जमीन को छू गई, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया. इस पर विराट कोहली भड़क गए.
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. RCB की यह इस सीजन की तीसरी हार है. हालांकि वह अभी भी प्वॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर सुरक्षित है. इस बीच गुरुवार को खेले गए इस मैच में RCB के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विराट कोहली मैच के चौथे अंपायर से नाराज दिख रहे हैं. वह तीसरे अंपायर के इस निर्णय पर आपत्ति जता रहे हैं कि जब जेसन होल्डर द्वारा लपका गया एक कैच क्लीन नहीं है तो फिर उनकी टीम के कप्तान रजत पाटीदार को आउट कैसे करार दे दिया गया.
विराट कोहली आमतौर अब शांत ही दिखाई देते हैं. उन्होंने जब से टीम इंडिया और आईपीएल में RCB की कप्तानी छोड़ी है, तब से वह अब पहले की तरह मैदान पर आक्रामक नहीं दिखाई देते. अब वह ज्यादातर मौकों पर बस अपनी बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन गुरुवार को वह अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में RCB को यहां टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग का न्योता मिला था. विराट कोहली (28) पावरप्ले में आउट हो गए. इसके बाद पारी के 8वें ओवर में जब कप्तान रजत पाटीदार अरशद खान का शिकार बने तो यह जेसन होल्डर ने एक मुश्किल कैच लपका था.
It’s heating up in Ahmedabad! #JasonHolder caught #RajatPatidar at the boundary, but the #RCB camp wasn’t convinced with the decision! #TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/GwfAoIelDj
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
हालांकि यह कैच एक बार में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह क्लीन है. ऐसे में मैदानी अंपायर ने इस कैच को परखने के लिए तीसरे अंपायर के पास भेज दिया. अंपायर ने वीडियो फुटेज अलग-अलग एंगल से देखने के बाद फैसला गुजरात के पक्ष में दिया और पाटीदार (19) को आउट करार दिया गया.
यह देखकर डगआउट में बैठे कोहली भी खड़े हो गए और वह मैदान के बाहर खड़े चौथे अंपायर से इस पर बहस करते दिखे. उनका कहना था कि जब लग रहा है कि गेंद होल्डर ने लपकने के बावजूद जमीन से छुआ दी है, तो फिर उनके बल्लेबाज को आउट कैसे करार दिया जा सकता है. इस पर कोहली नाराज दिखे और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें