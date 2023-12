अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) गुरुवार को सुपरस्पोर्ट पार्क में पहले टेस्ट के तीसरे दिन रिकॉर्ड सातवीं बार एक कैलेंडर वर्ष में दो हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले विराट के नाम श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) के साथ संयुक्त रूप से एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक (छह बार) दो हजार रन बनाने का रिकॉर्ड था.

विराट कोहली (इस टेस्ट से पहले 1934 रन) को 2023 में सभी फॉर्मेट में दो हजार रन तक पहुंचने के लिए 66 रनों की आवश्यकता थी. पहली पारी में वह 38 रन पर आउट हो गये थे. दूसरी पारी में 28 रन बनाते ही यह अनोखा कीर्तिमान उनके नाम हो गया.

कोहली दक्षिण अफ्रीका में भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए. वह सचिन तेंदुलकर के 1724 रन (छह शतकों सहित) से आगे निकल गये हैं.

The first player to cross International runs in different calendar years @imVkohli, a class apart! #PlayBold #SAvIND #TeamIndia #ViratKohli pic.twitter.com/09DWp4yP8z

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) December 28, 2023