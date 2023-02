WATCH: दिल्ली टेस्ट में खराब अंपायरिंग का शिकार हुए विराट कोहली, रीप्ले देखने के बाद भड़के पूर्व कप्तान

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन 84 गेंदो पर 44 रन की पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए.

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने लंबे और यादगार करियर के दौरान कई बार फील्ड अंपायर के गलत फैसलों का शिकार हुए हैं और अब ये दुर्भाग्य उनका उत्तराधिकारी कहे जाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पर आ गिरा है. हालांकि खराब फैसलों के मामले में कोहली की किस्मत सचिन से भी खराब है क्योंकि आधुनिक तकनीक, बॉल ट्रैकिंग और डीआरएस होने के बाद भी ये भारतीय दिग्गज अक्सर गलत फैसलों का शिकार होता रहता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दूसरे टेस्ट के दौरान कोहली एक बार गलत फैसले का शिकार हुए जब मैच के दूसरे दिन उन्हें मैथ्यू कुह्नमैन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया.

भारतीय पारी को बड़ा झटका लगा जब 50वें ओवर में 44 रन पर खेल रहे विराट कोहली को मैट कुह्नमैन की गेंद पर एलबीडब्लू कर दिया गया. हालांकि भारत के पूर्व कप्तान ने फील्ड अंपायर के फैसले को बदलने के लिए डीआरएस लेने का इशारा किया.

हालांकि रीप्ले में ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया कि गेंद पहले पैड पर लगी थी या बल्ले पर लेकिन तीसरे अंपायर ने माना कि गेंद पहले पैड पर लगी थी और फिर बल्ले पर. लेकिन बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद लेग स्टंप पर लग रही थी.

थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर को अपने फैसले पर कायम रहने के लिए कहता है, लेकिन कोहली को यकीन था कि गेंद लेग के नीचे जा रही थी. भारतीय बल्लेबाज अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे और पवेलियन में पहुंचने के बाद जब कोहली ने अपने विकेट का रीप्ले देखा तो वो और भी ज्यादा गुस्से में नजर आए.

साथ ही भारतीय फैंस का भी मानना था कि कोहली आउट नहीं थे और उन्होंने ट्विटर के जरिए इस फैसले के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की.

Kohli was given out but it looks bat first. Worst decision by Nitin Menon and the third umpire. pic.twitter.com/Qc1TAvyiAc — Sir BoiesX (@BoiesX45) February 18, 2023

Nitin Menon is officially the worst umpire in world cricket. It was not at all Virat Kohli’s fault today. pic.twitter.com/hWPgwwUU6N — leishaa (@katyxkohli17) February 18, 2023

It’s not the first time,whenever Virat Kohli plays well, that mc third umpire being the 12th man of opposition without any knowledge gives him out…shit umpiring… Just total shit. #INDvsAUS #INDvAUS pic.twitter.com/Z8mHkGMsH4 — Akshat (@AkshatOM10) February 18, 2023

