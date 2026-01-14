दूसरे वनडे की शुरुआत से पहले ही विराट कोहली ने मचाया धमाल, 1736 दिन बाद वनडे रैंकिंग में नंबर 1

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली करीब 5 साल बाद एक बार फिर ICC वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे हैं. वह आखिरी बार 2021 में टॉप पॉजिशन पर थे.

Published date india.com Published: January 14, 2026 2:13 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Virat Kohli 100
विराट कोहली @BCCI/x

ICC ODI Rankings: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर धमाल मचा दिया है. कोहली 5 साल बाद इस रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर फिर से पहुंच गए हैं. उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज रोहित शर्मा को पछाड़कर यह उपलब्धि अपने नाम की है. बता दें विराट करीब 5 साल बाद नंबर 1 के पायदान पर पहुंचे हैं. वह आखिरी बार साल 2021 में पहले पायदान पर पहुंचे थे.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.