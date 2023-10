Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli Becomes The First Indian To Complete 11000 Runs At Number 3 Ind Vs Aus World Cup 2023

IND vs AUS Worldc Cup 2023: विराट कोहली की यह पारी किसी शतक से कम नहीं... यूं हीं नहीं हैं चेज मास्टर

Virat Kohli: कोहली की ये पारी किसी शतक से कम नहीं है क्योंकि वह उस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जब भारतीय टीम दो रन के स्कोर पर ही अपने टॉप तीन बल्लेबाजों का विकेट खोकर बैकफुट पर थी.

Virat Kohli, IND vs AUS Worldc Cup 2023

चेन्नई: भारतीय रनमशीन विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां शतक जड़ने से चूक गए. किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के 5वें मैच में रविवार को 85 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) में 116 गेंदों पर छह चौके लगाए. अपनी इस मैच विनिंग पारी के दम पर विराट ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले.

Trending Now

कोहली की ये पारी किसी शतक से कम नहीं है क्योंकि वह उस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जब भारतीय टीम दो रन के स्कोर पर ही अपने टॉप तीन बल्लेबाजों का विकेट खोकर बैकफुट पर थी. इसके बाद चेज मास्टर किंग कोहली ने कंगारुओं की बैंड बजा दी.

You may like to read

IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ भगवा रंग की जर्सी में उतरेगी टीम इंडिया? BCCI ने दी लेटेस्ट अपडेट

विराट ने 12 रन के निजी स्कोर पर जीवनदान मिलने के बाद पहले तो अपना 67वां अर्धशतक जमाया और फिर केएल राहुल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 215 गेंदों पर 165 रन की शतकीय साझेदारी. वनजे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. कोहली 38वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए. उन्हें जोश हेजलवुड ने मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच कराया.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया- ये किंग कोहली है मौका दोगे तो ठोका देगा, विराट ने जड़ा 67वां अर्धशतक, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा

विराट ने अब नंबर तीन पर सबसे तेज 11000 वनडे रन पूरे कर लिए हैं. इसके अलावा वह वनडे क्रिकेट इतिहास में बतौर नॉन ओपनर सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के अब 262 पारियों में 113 फिफ्टी प्लस स्कोर हो गए हैं. इससे पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम 369 पारियों में 112 फिफ्टी प्लस स्कोर थे.

कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा

कोहली अब व्हाइट बॉल के आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन (Most runs for India in White Ball ICC tournaments) बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सचिन के नाम 2719 रन थे जबकि कोहली के उनसे ज्यादा हो गए हैं.

RECOMMENDED STORIES