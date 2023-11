WATCH: 50वां वनडे शतक बनाने के बाद विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के आगे झुकाया सिर

15 नवंबर 2023 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा क्योंकि इस दिन मुंबई के वानखेड़े मैदान पर भारत के महान बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने शतकों का अर्धशतक बनाकर वनडे इतिहास में सर्वाधिक सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया. इस शानदार उपलब्धि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कोहली ने 50 शतक बनाकर जिस महान दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ा वो खुद उनके इस कीर्तिमान के गवाह बने.

न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 सेमीफाइनल मैच में जब कोहली ने भारतीय पारी के 42वें ओवर में लोकी फर्ग्यूसन की चौथी गेंद पर दो रन लेकर अपना शतक पूरा किया तो स्टेडियम में मौजूद सचिन तेंदुलकर ने खड़े होकर दोनों हाथों से ताली बजाकर कोहली का अभिवादन किया. वहीं कोहली ने भी सिर झुकाकर भारतीय क्रिकेट के भगवान का सम्मान किया.

Virat Kohli surpasses the legendary Sachin Tendulkar and now has the most centuries in Men's ODIs

— BCCI (@BCCI) November 15, 2023