न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव को विराट कोहली ने कहा- दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के नए पार्टनर इन क्राइम विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव भले ही एक दूसरे के साथ ना खेल रहे हों लेकिन दोनों खिलाड़ियों के एक दूसरे के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई है. इसका एक और उदाहरण रविवार को देखने को मिला जब कोहली ने ट्विटर पर सूर्यकुमार यादव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया.

पूर्व भारतीय कप्तान का ये ट्वीट भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच के दौरान आया जहां सूर्यकुमार यादव ने शतकीय पारी खेली.