IND vs SA: डीन एल्गर ने विराट कोहली के खिलाफ की अपील, भारतीय बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को 2021 के LBW की दिलाई याद- VIDEO

केपटाउन: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन बुधवार को गेंदबाजों का बोलबाला रहा. भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को उसकी पहली पारी में 55 रन पर समेट दिया और फिर खुद भी 11 गेंदों के अंदर छह विकेट खोकर 153 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत को पहली पारी में केवल 98 रनों की बढ़त हासिल हो पाई. पहले दिन के खेल के दौरान भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) के बीच मजाकिया अंदाज देखने को मिला.

कोहली और एल्गर के बीच ये सब भारत की पहली पारी के दौरान देखने को मिला. पारी के 24वें ओवर में विराट जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो मार्को यानसेन की गेंद कोहली उनके पैड पर जा लगी और फिर मेजबान टीम के खिलाड़ियों ने अपील करनी शुरू कर दी.

हालांकि अंपायर ने विराट को नॉट आउट दिया. इसके बाद कप्तान ने DRS लिया और कोहली फिर वहां भी बच गए. इसके बाद एल्गर ने विराट को कुछ कहा जिसके बाद भारतीय बल्लेबाज ने रविचंद्रन अश्विन का नाम लेते हुए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को 2021 के टेस्ट की याद दिला दी. हालांकि विराट ने उन्हें मज़ाकिया अंदाज में ऐसा कहकर चिढ़ाया.

इसके बाद एल्गर ने कहा, ” ओह, आप काफी करीबी से बच गए हैं.” कोहली ने फिर एल्गर को 2021 टेस्ट की याद दिलाते हुए कहा, ” ओह यह 2021 में अश्विन की गेंद पर जो अपील की गई थी उससे काफी ऊंची थी.”

Kohli to Elgar:

“Should have been as high as Ash to you”.

