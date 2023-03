IPL कप्तानी छोड़ने पर बोले विराट कोहली- मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, कोई जज्बा नहीं बचा था

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी कप्तानी छोड़नी की वजह बताई है. विराट कोहली ने साल 2021 में आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान छोड़ दी थी. इसके बाद ही उन्होंने इस फॉर्मेट में पूरी तरह से कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया और अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की भी कप्तानी छोड़ दी. अब विराट कोहली ने इसकी वजह बताई है. उन्होंने कहा कि उनका खुद से भरोसा उठ गया था और कप्तानी के लिए ‘जज्बा’ भी नहीं बचा था.

कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम 2017 और फिर 2019 में आईपीएल तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही थी. कोहली ने भारतीय टी20 टीम की कमान छोड़ने के बाद 2021 सत्र में आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी थी. उनकी जगह साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस टीम के कप्तान बने थे.

कोहली ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आरसीबी के मैच से पहले महिला टीम की खिलाड़ियों से कहा, ‘जिस समय मेरी कप्तानी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था. इसे लेकर मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं बचा था.’

उन्होंने बुधवार को कहा, ‘वह हालांकि मेरा अपना नजरिया था. एक व्यक्ति के तौर पर मैं खुद से कह रहा था कि मैंने काफी उतार-चढ़ाव झेले हैं अब इसे और नहीं संभाल सकता हूं.’ आरसीबी की टीम 2016 के बाद पहली बार 2020 में प्लेऑफ में पहुंची थी. टीम इसके अगले दो सीजन में भी इसे दोहरने में सफल रही लेकिन खिताब नहीं जीत सकीं.