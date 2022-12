विराट ने रोनाल्डो को बताया 'भगवान का उपहार, सर्वकालिक महान'; किंग कोहली ने करिश्माई फुटबॉलर का किया सपोर्ट

करिश्माई फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की टीम पुर्तगाल कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुकी है. पुर्तगाल को क्वॉर्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. मोरक्को पहली ऐसी अफ्रीकी टीम है, जोकि सेमीफाइनल तक पहुंची है. हार के बाद रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर जाते दिखे.

रोनाल्डो को ऐसे रोता देख उनके करोड़ों फैंस का भी दिल टूट गया. रोनाल्डो के इन करोड़ों फैंस में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी शामिल हैं. विराट ने अब ट्वीट कर रोनाल्डो का समर्थन किया है.

किंग कोहली ने रोनाल्डो के लिए इमोशनल पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, ” आपने इस खेल में और दुनिया भर के फैंस के लिए जो कुछ भी किया है, उससे कोई ट्रॉफी या कोई खिताब कुछ भी कम नहीं कर सकता. कोई भी खिताब यह बयां नहीं कर सकता कि आपने लोगों पर क्या प्रभाव डाला है. जब हम आपको खेलते हुए देखते हैं तो मैं और दुनिया भर के कई लोग क्या महसूस करते हैं. आप भगवान की ओर से एक उपहार हैं.”

विराट खुद भी रोनाल्डो के बड़े फैन हैं और दोनों की फिटनेस कमाल की है. रोनाल्डो 37 साल के हैं और अब इसकी कम ही संभावना है कि वह अगली बार वर्ल्ड कप में खेलेंगे. कप्तान होने और शानदार फॉर्म के बादजूद उन्हें मोरक्को के खिलाफ स्टार्टिंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया.