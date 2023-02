IND Vs AUS: विराट कोहली ने दिल्ली में लगाया शानदार 'शतक', सचिन तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का दूसरा टेस्ट राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. दूसरे दिन यानी के शनिवार को भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 262 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. विराट ने दूसरी पारी के लिए मैदान पर कदम रखते ही कंगारू के खिलाफ खास शतक जड़ दिया. विराट ने वह उपलब्धि हासिल कर ली है, जो उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ही कर पाए हैं.

भारत की पारी में विराट कोहली के विकेट पर काफी विवाद हुआ. उन्होंने 84 गेंदों पर 44 रन बनाए. किंग कोहली का आस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 100वीं पारी थी. कोहली आस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 पारियों में बल्लेबाजी करने वाले दूसरे भरतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही नाम था.

विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 41 पारी और टी20 में 21 पारी में बल्लेबाजी की है. वहीं, टेस्ट में ये आस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 38वीं पारी है. सचिन ने कंगारुओं के खिलाफ 144 पारियों में 49.68 के औसत से 6707 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 31 अर्धशतक और 20 शतक निकले.

विराट के विकेट पर हुआ विवाद

कोहली के विवादास्पद तरीके से आउट होने से अंपायरिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. विराट कोहली उस समय बल्लेबाजी करने आए जब रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा 20 ओवर के भीतर 54 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए.

कोहली ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरु किया लेकिन 50वें ओवर में वह LBW आउट हो गए। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मैथ्यू कुनमन ने कोहली को 44 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई.

कोहली जिस तरीके से आउट हुए वो काफी करीबी मामला था. दरअसल, कुनमेन के ओवर की तीसरी गेंद तेजी से अंदर आई और कोहली के पैड पर जा लगी. जब गेंद पैंड पर लगी तो कोहला का बल्ला भी काफी करीब था. हालांकि अंपायर ने जोरदार अपील के बाद आउट दे दिया. लेकिन कोहली ने रिव्यू ले लिया.