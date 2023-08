Virat Kohli ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 15 साल; BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने दी बधाई

नई दिल्ली, 18 अगस्त| भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे करने पर बधाई दी है. 18 अगस्त, 2008 को युवा विराट कोहली, जो उस समय 19 साल और 287 दिन के थे. उन्होंने दांबुला में खेले गए वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया. इसके कुछ ही महीने बाद उन्होंने मलेशिया में टीम इंडिया को अंडर-19 विश्व कप खिताब दिलाया. तब से कोहली तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए रन मशीन बन गए.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे होने बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको बधाई. आपके जुनून, दृढ़ता और उपलब्धियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. आपको आगे भी इस तरह की सफलता मिलती रहे इसकी हम कामना करते हैं.