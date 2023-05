Hindi Cricket Hindi

Virat Kohli ने कर्नाटक में चुनावी जीत पर कांग्रेस की दी बधाई? जानिए क्या है वायरल पोस्ट की सच्चाई

Virat Kohli Karnataka election: यूजर्स का मानना है कि कोहली ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है. लेकिन अलग-अलग पॉलीटकल पार्टीज के फैन विराट के फोटो एडिट कर उन्हें अपने खेमे का बताने की कोशिश में लगे हुए हैं.

कांग्रेस कर्नाटक में फिर से वापसी कर रही है. राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. अभी तक के रुझानों में कांग्रेस (Congress) काफी आगे है. कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है.

भाजपा नेताओं ने अब हार स्वीकार करना शुरू कर दिया है. उधर, कांग्रेस को हर तरफ से लगातार बधाई मिल रही है. इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का भी एक बधाई वाला पोस्ट वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर विराट कोहली के इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी काफा वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में कोहली कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने पर कांग्रेस को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा कोहली की और भी तरह-तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हालांकि विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर इस तरह की कोई भी पोस्ट अभी नजर नहीं आ रही है. लेकिन यूजर्स का मानना है कि कोहली ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है. लेकिन अलग-अलग पॉलीटकल पार्टीज के फैन विराट के फोटो एडिट कर उन्हें अपने खेमे का बताने की कोशिश में लगे हुए हैं.

The Reason Bjp Lost Karnataka Election!

Bjp Mayor Gambhir disrespected Virat, Karnataka and Bangalore people’s.

And then The Revenge is taken by All Karnataka 🙂

Don’t mess with King Virat Kohli ever !#KarnatakaElectionResults2023 #KarnatakaElectionResults #BJPMuktSouthIndia pic.twitter.com/gX1jOF6yTS — Varad (@Cric_varad) May 13, 2023

10 April – BJP MP Gautam Gambhir insulted and disrespected the crowd in Chinnaswamy, Karnataka. 13 May – BJP lost the Karnataka state election & Congress emerges as the winner. Karma when you mess with Karnataka’s favorite Virat Kohli#KarnatakaElectionResults2023 pic.twitter.com/smheXm4a2L — Vishal. ` (@SPORTYVISHAI_) May 13, 2023

10 April – Bjp’s MP Gambhir disrespected RCB crowd. 13 May – BJP lost the Karnataka election & Congress emerges as winner. Don’t ever mess with Virat Kohli and RCB fans 😂🔥 pic.twitter.com/ex5qZAtanG — Amit DHFY (@Amit_DHFY) May 13, 2023

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है और 96 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, बीजेपी अब तक 18 सीटों के साथ 62 सीटों पर पीछे चल रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंक खरगे ने चित्तपुर में जीत दर्ज की.

खरगे ने भाजपा के मणिकांत राठौड़ को 13,640 मतों से हराया. सत्तारुढ़ भाजपा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि इसपर मंथन किया जाएगा.

