Virat Kohli Congratulating Captain Smriti Mandhana On Rcb Winning Maiden Wpl Title

पहला WPL खिताब जीतने पर विराट कोहली ने RCB कप्तान स्मृति मंधाना को दी बधाई

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम के पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीतने पर विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल और मयंक अग्रवाल समेत कई खिलाड़ियों ने स्मृति मंधाना और उनके खिलाड़ियों को बधाई दी.

विराट कोहली से वीडियो कॉल पर बात करती मंधाना (Twitter)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पुरुष टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हराकर अपना पहला लीग खिताब जीतने के लिए आरीसीबी की महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना को बधाई दी. रविवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच के खत्म होने के बाद कोहली ने वीडियो कॉल के जरिए मंधाना की टीम को इस शानदार जीत की शुभकानाएं दी.

मंधाना एंड कंपनी ने फाइनल मुकाबले में 114 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में जीत हासिल की. आरसीबी की जीत की नायिका 21 साल की श्रेयांका पाटिल बनी जिन्होंने शानदार चार विकेट हॉल लेकर दिल्ली कैपिटल्स को 113 रन पर समेटा. पाटिल के अलावा सोफी मोलिनेक्स ने चार ओवर में तीन सफलताएं हासिल की.

कोहली के अलावा आरसीबी के कई मौजदूा और पूर्व खिलाड़ियों ने महिला टीम को पहले खिताब की बधाई दी. ग्लेन मैक्सवेल, मयंक अग्रवाल, युजवेंद्र चहल के साथ मोहम्मद शमी, वेंकटेश प्रसाद, वीवीएस लक्ष्मण ने आरसीबी महिला टीम को ट्विटर के जरिए जीत पर शुभकामनाएं भेजी.

Many congratulations to RCB on becoming deserving winners of the WPL. Has been fantastic to see the crowd support throughout and has been a wonderful tournament. #WPLFinal pic.twitter.com/oiwoQWeUn2 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 17, 2024

Heartiest congratulations @RCBTweets on a memorable win.

Wonderful effort from the whole team and Elysse Perry in particular was simply outstanding. pic.twitter.com/ghGA2vnKF9 — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) March 17, 2024

Richa Ghosh & Ellyse Perry to take us home !! Ee Saala Cup Namde @RCBTweets #WPL2024 pic.twitter.com/SF56e2hhYZ — Mayank Agarwal (@mayankcricket) March 17, 2024