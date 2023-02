Game Over: 'विराट खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने लगा, तभी उससे कप्तानी छीनी गई'; चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के मौजूदा चयनकर्ता प्रमुख चेतन शर्मा ने (Chetan Sharma) ने हमारे सहयोगी Zee News के एक स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई मामलों पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. इस दौरान उन्होंने पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया.

57 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि विराट ने खुद को क्रिकेट जैसे खेल से बड़ा समझने लगा था और यह बात बीसीसीआई को अच्छी नहीं लगी, इसलिए बोर्ड ने फिर 2021 में उनके खराब फॉर्म का फायदा उठाकर उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया.

विराट ने T20 विश्व कप 2021 के समापन के बाद T20I कप्तानी से हटने का फैसला किया था, लेकिन वह भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान बने रहना चाहते थे. हालांकि दिसंबर 2021 में विराट को वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया.

मुख्य चयनकर्ता चेतन के अनुसार, बीसीसीआई विराट से खुश नहीं था क्योंकि वह खुद को खेल से बड़ा मानने लगा था और इसीलिए बोर्ड उसे कप्तानी से हटाना चाहता था. इसके लिए 2021 में उनकी खराब फॉर्म का हवाला देकर उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया.

चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में कहा, ” जब खिलाड़ी थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा गया है. बोर्ड से भी बड़ा हो गया. तो फिर उसको लगता है कि मेरे को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता. मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा इंडिया में. कभी ऐसा हुआ है क्या?. बड़े-बड़े आए, बड़े-बड़े गए, क्रिकेट तो वहीं का वहीं रहता है. उसने उस समय बोर्ड को हिट मारने की कोशिश की थी.”