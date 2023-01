विराट कोहली ने बताया- कैसे बल्लेबाजी में आया बड़ा अंतर, जानें- किसे दिया श्रेय

भारतीय रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव लाने का श्रेय डी राघवेंद्र, नुवान सेनेविरत्ने और दयानंद गरानी की टीम की थ्रोडाउन तिकड़ी को दिया है. नेट पर बल्लेबाजों को अभ्यास कराते समय थ्रोडाउन विशेषज्ञ लंबे चम्मच ऐसे एक क्रिकेट उपकरण की मदद से गेंद को तेज गति से (140-150 किमी प्रति घंटे की सीमा में) फेंकते हैं.

कोहली ने यहां श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय के बाद भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) के साथ ‘बीसीसीआई.टीवी’ पर बात करते हुए कहा, ‘इन तीनों ने हमें विश्व स्तरीय अभ्यास कराया है.

वे नेट पर 145 या 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों की तरह हमारी परीक्षा लेते हैं. वे हमेशा हमें आउट करने की कोशिश करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे नियमित रूप से हमारी परीक्षा लें.’