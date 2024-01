ICC Awards: विराट कोहली के सिर सजा ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का ताज

ICC Men’s ODI Cricketer of the Year 2023: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है. भारत में आयोजित हुए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाले कोहली के लिए यह साल बल्ले से शानदार रहा.

हालांकि भारत वनडे विश्व कप जीतने में असफल रहा लेकिन कोहली ने इस टूर्नामेंट के दौरान 50वां वनडे शतक बनाकर पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का रिकॉर्ड तोड़ा.

लंबे समय तक खराब फॉर्म से जूझने के बाद कोहली ने 2022 में शानदार वापसी की थी और भारतीय दिग्गज ने 2023 में इस फॉर्म को जारी रखा. उन्होंन 2023 में खेले 27 वनडे मैचों की 24 पारियों में 72.47 की औसत से 1377 रन बनाए. जिसमें छह शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं.

