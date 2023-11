IND vs SL: माय नेम इज लखन, मैदान पर ही थिरकने लगे Virat Kohli- वायरल हो गया वीडियो

विराट कोहली न सिर्फ एक कमाल के क्रिकेटर हैं, बल्कि मैदान पर वह और भी कई तरीकों से फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं. गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान कोहली ने एक बार फिर दर्शकों का फुल इंटरटेनमेंट किया. इस मैदान पर उन्होंने पहले बल्ले से कमाल किया. कोहली जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शक उनके नाम के नारे लगा रहे थे. कोहली ने भी उन्हें निराश नहीं किया और डीजे पर बज रहे संगीत पर थिरखने लगे. कोहली ‘माय नेम इज लखन’ गीत पर थिरक रहे थे.

इतना ही नहीं कोहली मैच के दौरान शुभमन गिल के साथ मजाक भी कर रहे थे. जब फैंस गिल की कथित गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे थे, तो कोहली उनसे मजाक कर रहे थे. इसके बाद कोहली स्लिप में फील्डिंग के दौरान बॉलिंग गेंदबाजी का ऐक्शन करने लगे. इसके बाद फैंस चिल्लाने लगे – कोहली को बॉलिंग दो- कुल मिलाकर कोहली ने फैंस का पूरा मनोरंजन किया. दर्शकों के लिए यह मैच पैसा वसूल रहा.

Virat Kohli dancing on ‘MY NAME IS LAKHAN’ 🤩 #INDvSL pic.twitter.com/28Uzadj50D

— Sameer Allana (@HitmanCricket) November 2, 2023