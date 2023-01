Virat Kohli के 71वें शतक के बाद ही शादी करूंगा, शादी के दिन फैन को विराट से मिला खास गिफ्ट

क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली जितने खास हैं, मैदान के बाहर उनके फैन्स भी उनसे कुछ कम नहीं हैं. मैदान पर विराट का जुनून तो आप हमेशा देखते ही हैं लेकिन उनके इस फैन की कोहली के प्रति दीवानगी भी कुछ कम नहीं है. जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक ठोकने के बाद अपने 71वें शतक के लिए करीब 3 साल तक संघर्ष कर रहे थे, तो फैन्स की भी बेकरारी बढ़ती जा रही थी.

ऐसे में एक मैच के दौरान इस फैन अमन अग्रवाल ने स्टेडियम के स्टैंड में यह पोस्टर लहराकर हैरान किया था कि वह कोहली के 71वें शतक जड़ने तक शादी नहीं करेंगे. आखिरकार कोहली ने सितंबर 2022 में अपने 71वें शतक का इंतजार खत्म कर दिया.

विराट ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में शतक जड़ दिया. यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी था. इस बीच विराट के फैन को भी अपनी शादी करने का मौका मिल गया क्योंकि उनका हीरो अब शतक बना चुका था.